Советник Трампа: делегация США посоветовала прекратить диалог с Зеленским

Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа единогласно посоветовала ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после скандальной перепалки, пишет ТАСС .

«…после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад» — отметил он.

На встрече с президентом США в Вашингтоне 28 февраля Зеленский начал с ним пререкаться. Через некоторое время после этого делегацию из Киева выгнали из Белого дома.

Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.

Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приезд Зеленского в Вашингтон политическим и дипломатическим провалом.