«Совершенные клоуны»: в Белом доме опровергли планы по ядерному удару
В Белом доме прокомментировали сообщения о возможном применении ядерного оружия против Ирана, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на страницу Rapid Response в соцсетях.
Поводом для реакции стала публикация портала Headquarters. Авторы утверждали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи в Будапеште якобы намекнул на возможность использования ядерного оружия.
Однако в Белом доме опровергли такие планы.
«Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, не „подразумевает“ этого, вы совершенные клоуны», — отмечается в заявлении Белого дома.
Ранее США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк — ключевому терминалу нефтяного экспорта страны.
