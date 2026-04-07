«Совершенные клоуны»: в Белом доме опровергли планы по ядерному удару

Белый дом опроверг сообщения о применении ядерного оружия против Ирана

В Белом доме прокомментировали сообщения о возможном применении ядерного оружия против Ирана, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на страницу Rapid Response в соцсетях.

Поводом для реакции стала публикация портала Headquarters. Авторы утверждали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи в Будапеште якобы намекнул на возможность использования ядерного оружия.

Однако в Белом доме опровергли такие планы.

«Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, не „подразумевает“ этого, вы совершенные клоуны», — отмечается в заявлении Белого дома.

Ранее США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк — ключевому терминалу нефтяного экспорта страны.

