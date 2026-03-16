Sohu: Турция закрыла небо для США и ударила по курдам

Турция в марте 2026 года закрыла воздушное пространство и фактически парализовала работу базы Инджирлик, что осложнило операции США на Ближнем Востоке, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

Китайское издание Sohu пишет, что за внешне стабильными отношениями Анкары и Вашингтона давно накапливались противоречия. США исключили Турцию из программы F-35 после закупки российских зенитных систем, опасаясь утечки технологий и сближения Анкары с Москвой.

По данным опросов, к 2025 году уровень симпатии к США в Турции опустился ниже 20 %. В Пекине напоминают о кризисе 2018 года, когда санкции усилили давление на турецкую экономику. К 2026 году Анкара повысила тарифы на американские автомобили, табак и алкоголь.

Наиболее резонансным шагом стало закрытие воздушного пространства в марте 2026 года. Этот шаг нарушил логистику США, включая транзит через базу Инджирлик и поставки в Европу. Одновременно Турция активизировала операции против курдских формирований в Сирии, которые поддерживают США.

В Sohu отмечают, что Турция наращивает сотрудничество с Россией и Ираном, в том числе в энергетике: доля российской нефти в импорте достигла 34%. После действий Анкары Катар и Оман также сократили поддержку американского военного присутствия.

В публикации подчеркивается, что шаг Турции стал сигналом о пересмотре союзнических отношений США на Ближнем Востоке.

Ранее Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты, предположительно запущенной со стороны Ирана. В Тегеране заявили, что пусков в направлении Турции не было.

