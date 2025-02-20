Socis: за 2024 год рейтинг Зеленского упал до 15,9% на Украине

В течение всего 2024 года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стремительно снижался и достиг отметки в 15,9%. Об этом говорится в исследовании украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis, пишет ТАСС .

Исследователи выясняли, какое количество украинцев снова бы проголосовали за Зеленского на президентских выборах. Оказалось, что за лидера, чья легитимность закончилась еще в мае 2024 года, снова бы свои голоса отдали 15,9% населения.

Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко*, находящийся под многочисленными санкциями Зеленского, включая блокировку активов и ограничение коммуникационных услуг, в настоящее время занимает третью позицию с показателем 5,8% поддержки.

Интересная динамика наблюдается и у Валерия Залужного: после отставки с поста главнокомандующего ВСУ и временного исчезновения из медиаполя в начале 2024 года его рейтинг снизился, однако осенью показатель вырос до 27,2%. Такой расклад сил означает, что действующий президент Зеленский не смог бы претендовать на первое место в случае проведения первого тура выборов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не проводит выборы на Украине из-за того, что уровень доверия населения к его политике снизился до 4%. Трамп считает, что, несмотря на еще не завершившийся конфликт, Украине все равно нужны выборы. Позднее глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж высказался за установку временных рамок, когда украинцы должны переизбрать президента.

*Входит в объединение, которое признано в России экстремистским и запрещено.