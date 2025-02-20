Британия призвала установить временные рамки для выборов на Украине

Тема президентских выборов на Украине в последние дни занимает умы разных высокопоставленных лиц мира. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж высказался за установку временных рамок, когда выборы на Украине все-таки должны состояться, пишет РИА Новости .

Фараж заговорил об установке временных рамок для организации выборов на Украине после того, как президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trump Truth Social назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что на самом деле тот не проводит выборы из-за своего рейтинга, который опустился до 4%.

«Не всегда следует воспринимать то, что говорит Дональд Трамп, совершенно буквально… Однако будет правильным и надлежащим, чтобы украинцы имели временные рамки для выборов», — прокомментировал ситуацию Фараж.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с Зеленским и поддержал его в решении отказаться от проведения президентских выборов на фоне российско-украинского конфликта.