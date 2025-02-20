Соцсеть Трампа Truth Social заблокировали на Украине

сегодня в 16:24

Социальная сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social стала недоступна на Украине. Ее заблокировали киевские власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik International.

Агентство утверждает, что соцсеть запретил своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

В Sputnik International считают, что следующей на Украине могут отключить спутниковую систему Starlink.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Американец считает, что если украинский президент не поторопиться заключить мирное соглашение с РФ, то потеряет страну.