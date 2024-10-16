Собчак: у плана победы Зеленского нет перспектив

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы Украины в конфликте с Россией, журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» , что у плана украинского лидера на самом деле нет никаких перспектив.

Собчак по пунктам расписала, что в план победы Зеленского входят исключительно сторонние силы: чтобы победить, Украина должна получать еще больше ракет от Запада, ПВО должно быть лучше, а финансовая помощь — объемнее. Также для победы Украине нужно разрешение бить иностранным оружием вглубь России, чтобы перебросить сражения на ее территорию и тем самым заставить местное население «одуматься». При этом гарантией независимости Украины станет ее вступление в НАТО и Евросоюз.

После того, как Собчак перечислила все составляющие плана победы Зеленского, она задалась рядом риторических вопросов.

«Ага, ясно, поняла, окей. Несколько риторических вопросов. А новое в плане — что? А ресурс „воевать до последнего украинца“ неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас? И главное — а россияне именно „одумаются“, да? И пойдут шатать режим? Или на кого-то другого пойдут? Логика уровня „отключите им Нетфликс, тогда они свергнут (президента Владимира — ред.) Путина“», — заключила Собчак.

Журналистка подчеркнула, что на самом деле у такого плана победы нет перспектив. Перед подписчиками она также извинилась за неприятную публикацию.

Ранее сообщалось, что Германия выступила против срочного вступления Украины в НАТО. Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца никак не повлияла на позицию страны, которая и в прошлом высказывалась аналогичным образом.