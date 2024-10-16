ФРГ не поддержала вступление Украины в НАТО в срочном порядке

Позиция Германии о неготовности срочно принимать Украину в НАТО осталась неизменной. Мнение осталось таким же несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц встречался с президентом соседнего государства Владимиром Зеленским в прошлую пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя кабинета министров европейской страны Штеффена Хебештрайта.

Он отметил, что подробности беседы двух политиков, которая произошла 11 октября, держатся в секрете. При этом ФРГ не поддержит ускоренное вступление Украины в НАТО несмотря на то, что Киев озвучил это требование.

16 октября Зеленский озвучил «план» урегулирования конфликта с Россией в Верховной раде. Одним из пунктов было срочное приглашение Украины в НАТО.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что президент России Владимир Путин не хочет разговаривать с главой Германии Олафом Шольцем по телефону. По словам дипломата, лидер РФ якобы «не желает идти на мир».