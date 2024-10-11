Бербок заявила, что Путин не желает разговаривать с Шольцем

Глава МИД ФРГ: Путин не хочет разговаривать с канцлером Германии по телефону

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин якобы не желает общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем по телефону, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Согласно ее словам, Путин, по всей видимости, не желает идти на мир и ежедневно транслирует новые знаки в поддержку конфликта и разрушительных действий.

«Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — отметила Бербок.

Недавнее исследование показало, что большинство граждан Германии поддерживает идею повторной встречи действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

1 октября издание Die Zeit, ссылаясь на источники в правительстве Германии, сообщило о желании канцлера страны провести телефонный разговор с российским лидером. В то же время в сентябре официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт уточнял, что Шольц может связаться с Путиным только в том случае, если посчитает момент удачным для этой беседы.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что немецкая сторона не обращалась к РФ с просьбой организовать телефонный разговор между Шольцем и Путиным.