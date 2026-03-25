сегодня в 08:26

СМИ: ЕС отложил запрет на импорт нефти из РФ из-за иранского конфликта

Евросоюз в ближайшее время не будет рассматривать предложение о запрете на импорт российской нефти на постоянной основе. Это связано с иранским конфликтом, сообщает L’AntiDiplomatico .

Обсуждение данного плана было запланировано на 15 апреля, но теперь перенесено. Новая дата еще не определена.

Решение отложить запрет связано с ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран в ответ на удары США и Израиля приостановил возможность прохождения судов через Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть взлетели. Теперь марка Brent стоит свыше 100 долларов за баррель.

Это вызвало напряженность, которую «ни одна европейская столица не могла игнорировать». Законопроект, направленный на полное прекращение импорта российской нефти к концу 2027 года, только бы усугубил ситуацию, пишет издание.

Ранее Европа частично пожалела о прекращении поставок российского газа за ночь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что шаг оказался «болезненным».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.