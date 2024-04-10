Слуцкий считает, что главе Гагаузии стоит рискнуть и вернуться в Молдавию

Слуцкий: Гуцул следует вернуться в Молдавию, хотя это и рискованно

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что главе Гагаузии Евгении Гуцул может быть опасно возвращаться в Молдавию после поездки в Москву. Однако, по мнению депутата, в политике риски случаются и порой на них нужно идти, сообщает Life.ru .

Глава думского комитета по международным делам отметил, что сейчас Молдавией руководят «очень странные люди», которые настроены абсолютно антироссийски.

«А что касается рисков. В политике риски случаются, но когда они обусловлены здравым смыслом, то иногда надо рисковать», — отметил Слуцкий.

По его словам, в Молдавии уже и отдельные политсилы, и часть общества начали осуждать официальный Кишинев. По словам лидера ЛДПР, несмотря на попытки президента Майи Санду вести Молдавию по иному курсу, будущее республики исторически, географически и культурно — вместе с Россией.

Ранее Гуцул заявила, что Гагаузия обратится к России за помощью при агрессии со стороны Молдавии.