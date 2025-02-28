Словакия извинилась за поддержку по резолюции ООН об Украине
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Словакия, как и ряд других стран, 24 февраля поддержала резолюцию ООН об Украине, но спустя четыре дня глава правительственного аппарата страны Юрай Гедра принес извинения за это голосование, пишет ТАСС.
Голосование Генеральной Ассамблеи ООН по антироссийской резолюции, касающейся украинского вопроса, состоялось 24 февраля. В числе 93 государств, одобривших этот документ, оказалась и Словакия.
28 февраля представитель словацкого правительства принес извинения за данное решение. По информации портала Dennikn, глава правительственного аппарата Юрай Гедра охарактеризовал произошедшее как досадное недоразумение.
Ранее подобный инцидент произошел и с Сербией. Представители страны отметили, что по ошибке поддержали резолюцию. Кремль принял извинения сербской стороны, подчеркнув, что технические ошибки действительно могут периодически возникать, главное — на них вовремя реагировать и исправлять.