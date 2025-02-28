Словакия извинилась за поддержку по резолюции ООН об Украине

Словакия, как и ряд других стран, 24 февраля поддержала резолюцию ООН об Украине, но спустя четыре дня глава правительственного аппарата страны Юрай Гедра принес извинения за это голосование, пишет ТАСС .

Голосование Генеральной Ассамблеи ООН по антироссийской резолюции, касающейся украинского вопроса, состоялось 24 февраля. В числе 93 государств, одобривших этот документ, оказалась и Словакия.

28 февраля представитель словацкого правительства принес извинения за данное решение. По информации портала Dennikn, глава правительственного аппарата Юрай Гедра охарактеризовал произошедшее как досадное недоразумение.

Ранее подобный инцидент произошел и с Сербией. Представители страны отметили, что по ошибке поддержали резолюцию. Кремль принял извинения сербской стороны, подчеркнув, что технические ошибки действительно могут периодически возникать, главное — на них вовремя реагировать и исправлять.