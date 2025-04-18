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SkyNews: европейские страны присоединяются к переговорному процессу по Украине

Представители стран Европы присоединяются к процессу разрешения конфликта на Украине, заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает RT со ссылкой на SkyNews.

«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — отметил советник президента Франции.

Ранее киевские власти прибыли с рабочим визитом в Париж для обсуждения возможного плачевного итога развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, речь будет идти о том, какое количество гробов готова получить Европа.

Так называемая «коалиция желающих» 27 марта 2025 года уже встречалась в Париже. Тогда представители примерно 30 стран обсуждали вопрос безопасности Украины после того, как текущий конфликт завершится.