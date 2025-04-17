Медведев: власти Киева обсудят в Париже, сколько гробов готова получить Европа

Киевские власти прибыли с рабочим визитом в Париж для обсуждения возможного плачевного итога развертывания войск «коалиции желающих» на Украине. По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, речь будет идти о том, какое количество гробов готова получить Европа, пишет ТАСС .

«Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск „коалиции желающих“ на Украине», — написал Медведев на английском языке в соцсети Х.

Так называемая «коалиция желающих» 27 марта 2025 года уже встречалась в Париже. Тогда представители примерно 30 стран обсуждали вопрос безопасности Украины после того, как текущий конфликт завершится. Одной из тем тогда было размещение военного контингента в качестве миротворческой миссии на территории Украины. США в той встрече не участвовали, однако ряд стран выразил согласие направить своих военных под Киев только при условии, если Вашингтон также поддержит эту инициативу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва ни при каких условиях не примет размещение войск стран НАТО на территории Украины ни под каким флагом и в любом качестве, так как это будет прямой угрозой для России.