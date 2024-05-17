Скотт Риттер назвал поставки F-16 Киеву политической акцией

Российский МИД расценивает поставку Украине истребителей F-16 в качестве «политической акции», ведущей к дестабилизации, заявил бывший американский морпех и военный эксперт Скотт Риттер, пишет РИА Новости .

«Я думаю, что это такая „политическая акция“, цель которой — привлечь внимание НАТО что то, что они делают, является провокационным, потенциально дестабилизирующим обстановку», — указал он.

Москва же, по словам Риттера, на самом деле понимает, что поставляемые Киеву самолеты другой модификации и не оснащаются ядерным вооружением. Россия разберется с этими самолетами при помощи обычных средств, добавил эксперт.

«Их будут сбивать, взрывать, но Россия не допустит, чтобы эти самолеты стали „спусковым крючком“ для потенциального более широкого ядерного конфликта», — резюмировал Риттер.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что украинские летчики смогут подняться на первых истребителях F-16 уже через месяц.