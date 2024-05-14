Фредериксен: Киев получит F-16 от Дании через месяц

Украинские военные смогут подняться в воздух на истребителях F-16 уже через месяц, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет ТАСС .

В Стокгольме состоялась пресс-конференция глав правительств стран Северной Европы и немецкого канцлера Олафа Шольца.

«В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайший месяц. Очень важно для украинцев увидеть самолеты в воздухе», — заявила Фредериксен.

Также министр призвала быстрее осуществлять военные поставки Украине, а их объем, по ее словам, следует увеличить. Фредериксен уточнила, что Киев нуждается в боеприпасах, БПЛА и новом военном производстве на своей территории.

При этом ситуация в зоне конфликта развивается «в неправильном направлении», добавила премьер. Высокие потери в украинской армии являются следствием нехватки средств ПВО.