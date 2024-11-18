Симоньян: США зря разрешили Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ

сегодня в 03:08

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала сообщения в СМИ о разрешении Украине наносить удары по России американским дальнобойным оружием. Она отметила, что это решение принято зря.

«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.