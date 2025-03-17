Сиюминутных решений не будет: чего ждать от телефонного разговора Путина и Трампа

«Я не стал бы ждать каких-либо прорывных результатов от предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Проблем в отношениях между нашими странами по-прежнему чрезвычайно много. Предыдущие администрации Соединенных Штатов оставили после себя буквально авгиевы конюшни. И вот сейчас двум мировым лидерам эти конюшни приходится расчищать», — сказал Сипров.

Он добавил, что пока речь идет о выработке технологии и общего подхода к расчистке тех самых «залежей навоза», которые оставили администрации Джо Байдена, Барака Обамы, а если копнуть поглубже, то и Билла Клинтона.

«Кроме того, не стоит забывать, что у Трампа очень много проблем на внутриполитическом контуре, очень много проблем с его бывшими союзниками по почившему в бозе коллективному Западу. Сейчас в Западной Европе под руководством Великобритании формируется полноценная системная антитрамповская коалиция, которая тоже ищет пути и методы по нейтрализации всех активностей новой американской администрации, по демонтажу той модели глобализации, в которой прежде всего англо-американские, ну и другие западные элиты чувствовали себя очень комфортно», — рассказал политолог.

Сипров отметил, что Россия обладает большим, чем у нынешней администрации Вашингтона, опытом по противодействию ультраглобалистской модели.

«Последним фундаментальным документом стал так называемый меморандум либо ультиматум, как его на Западе называют, Рябкова (Сергея, замглавы МИД РФ — ред.). Это на самом деле пакет из двух предложений по выстраиванию системы безопасности в Европе и гарантиям безопасности для России. Я напомню, этот пакет документов был сформирован в конце 2021 года и передан американской администрации. Сейчас очевидно, что цель российской стороны — помочь американцам, подвести их к обсуждению вот этих документов. Это общие вопросы, без которых урегулировать частные противоречия, как, например, конфликт на Украине, невозможно», — пояснил эксперт.

Политолог указал на то, что любые переговоры — это дорога с двусторонним движением, но в диалоге со временем появляются лидер и ведомый. События последней недели свидетельствуют о том, что лидерство в этом диалоге принадлежит России. Но Россия, это особенность нашей политической культуры, не намерена использовать это лидерство некорректным образом.

«Я полагаю, что Владимир Путин в своем диалоге с Дональдом Трампом постарается создать максимально комфортные условия для своего визави, чтобы подвести его к осознанию необходимости решения сначала общих проблем, а уже потом — и частностей. Но это процесс, который делается не быстро. Поэтому я полагаю, что предстоящий завтра телефонный разговор, если он состоится, будет важным, существенным шагом на этом пути», — подчеркнул специалист.

Сипров еще раз подметил, что не стоит ждать принятия каких сиюминутных решений. Россия нацелена на последовательное решение проблем по принципу «от общего к частному». То есть сначала мы занимаемся вопросами глобальной безопасности, а уже потом урегулируем менее значимые конфликты.