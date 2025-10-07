Сийярто заявил, что Украина не станет частью ЕС без согласия Венгрии

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украину не примут в ЕС без одобрения Будапешта, сообщает RT .

«Для принятия таких решений требуется единогласие (в ЕС — прим. ред.)», — написал он в соцсетях.

Ранее доцент, кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления Иван Бирюлин заявил, что если президент Франции Эммануэль Макрон помешает Украине вступить в Евросоюз, то это подтвердит разногласие мнений европейских лидеров в данном вопросе.

