Доцент, кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления Иван Бирюлин заявил, что если президент Франции Эммануэль Макрон помешает Украине вступить в Евросоюз, то это подтвердит разногласие мнений европейских лидеров в данном вопросе, сообщает RuNews24.ru .

«Для Европы интересны ресурсы, тогда как новая самостоятельная, тем более разрушенная страна им не нужна. Риторику разговоров о вступлении понять не трудно: одним страшно осознать, что они не нужны и их просто используют, ожидая удобного момента для присвоения оставшихся ресурсов, для других это политический дискурс напоминающий своему электорату для чего вообще нужна поддержка Украины, в частности военная», — сказал эксперт.

По его словам, вопрос не в том, есть ли у Украины возможность вступить в ЕС, а скорее в ресурсах Евросоюза для этого шага, а Россия никогда ничего не имела против.

Поддержка Макроном позиции премьер-министр Венгрии Виктора Орбана и, как следствие, блокировка вступления Украины в ЕС лишь укрепит подобные рассуждения. Для России же последствия отсутствуют: независимо от исхода голосования в Европарламенте по вопросу членства Украины ситуация для нее останется неизменной, заключил Бирюлин.

