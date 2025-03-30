Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру „Турецкого потока“ с территории Украины», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно разъяснил Венгрии по теракту, который Вооруженные силы Украины пытались совершить на «Турецкий поток». Инициатором этого телефонного разговора выступила венгерская сторона.

До этого Лавров связался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и обратился к нему с призывом задействовать дипломатические каналы влияния на украинскую сторону, чтобы остановить повторяющиеся атаки Киева на гражданские объекты. Учитывая неоднократный характер таких террористических действий, была выражена просьба использовать все доступные Анкаре рычаги воздействия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Фидан пообещал принять меры.