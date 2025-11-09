сегодня в 08:24

Сийярто: США освободили поставки газа и нефти в Венгрию от санкций бессрочно

Поставки нефти и газа из России в Венгрию освобождены от санкций США на бессрочный период. На этом настаивает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости .

Ранее подобное заявление делал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он говорил о бессрочном освобождении поставок российских энергоресурсов в страну от американских санкций.

Однако позднее Reuters заявило, что источник в Белом доме опроверг слова Орбана. По словам собеседника агентства, исключение действует всего год.

Сийярто уточнил, что эта информация не соответствует действительности. Он добавил, что освобождение носит постоянный характер и делается на неопределенный срок.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.