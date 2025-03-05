Сийярто: США готовы пересмотреть части санкций против России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что администрация США готова обсуждать вопрос об отмене американских санкций против РФ в энергетической области, которые наносят ущерб Венгрии, пишет ТАСС .

По его словам, меры, принятые при администрации бывшего президента США Джо Байдена, могут быть пересмотрены с целью их отмены.

Сийярто отметил, что речь идет об антироссийских санкциях, которые «влияют на энергетическую безопасность Венгрии». Он добавил, что из-за этого Венгрия не может покупать российский природный газ и сотрудничать в сфере ядерной энергетики.

В последние дни СМИ со ссылками на разные источники сообщают, что Вашингтон планирует отменить ранее введенные санкции в отношении Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что ориентироваться в этом вопросе следует только на достоверную информацию, а такой на сегодняшний день нет.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о снятии санкций с России заявил, что сначала нужно заключить сделку по установлению мира в украинском конфликте.