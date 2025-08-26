Сийярто: атака ВСУ на «Дружбу» равносильна нападению на Венгрию и Словакию

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что атака украинской армии по нефтепроводу «Дружба» равносильна нападению страны на Венгрию и Словакию, сообщает РБК .

«Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, <…> эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский также открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии. Ранее Зеленский прокомментировал атаку на нефтепровод с точки зрения повышения шансов на снятие венгерского вето на вступление Украины в Евросоюз.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой „Дружбы“ зависит от Венгрии», — заявил глава киевского режима.

Как отметил министр, Зеленский своим комментарием дал понять, что, если Венгрия и дальше будет противиться вступлению Украины в ЕС, то ВСУ продолжат атаковать нефтепровод, имеющий важное значение для энергетической безопасности страны.

Также президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с украинскими ударами по нефтепроводу «Дружба».