Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по «Дружбе»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с украинскими ударами по нефтепроводу «Дружба» на российско-белорусской границе, пишет РБК .

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина снова атаковала нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе. Он подчеркнул, что это уже третья атака Киева, которая останавливает поставки энергоресурсов в Венгрию. Орбан направил Трампу о нападении киевского режима на критическую инфрастуктуру.

«Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», — написал от руки Трамп в ответ Орбану.

Фотокопию документа, присланного в офис венгерского премьера из Белого дома, на своей странице в Facebook* опубликовал политический советник Балаж Орбан.

