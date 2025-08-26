Венгрия и Украина обменялись угрозами из-за «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий для двусторонних отношений, сообщает ТАСС .

Поводом для резкой реакции Будапешта стали недавние удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории России, которые привели к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию, а также последующие слова Зеленского.

Отвечая на вопрос журналиста о том, повлияли ли эти атаки на шансы снять венгерское вето на вступление Украины в ЕС, украинский лидер заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой „Дружбы“ зависит от Венгрии».

Это высказывание было расценено в Будапеште как прямая угроза и шантаж. Орбан, написав в социальных сетях на странице сообщества сторонников своей партии, подчеркнул, что подобными методами Украина не сможет обеспечить себе присоединение к Европейскому союзу.

Венгерский МИД призвал Зеленского прекратить угрозы и не подвергать риску энергетическую безопасность страны.

Глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш также напомнил, что Венгрия является ключевым поставщиком электроэнергии на Украину, намекнув на возможные ответные меры в случае продолжения «враждебных действий».