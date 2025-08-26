Венгрия и Украина обменялись угрозами из-за «Дружбы»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий для двусторонних отношений, сообщает ТАСС.
Поводом для резкой реакции Будапешта стали недавние удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории России, которые привели к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию, а также последующие слова Зеленского.
Отвечая на вопрос журналиста о том, повлияли ли эти атаки на шансы снять венгерское вето на вступление Украины в ЕС, украинский лидер заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой „Дружбы“ зависит от Венгрии».
Это высказывание было расценено в Будапеште как прямая угроза и шантаж. Орбан, написав в социальных сетях на странице сообщества сторонников своей партии, подчеркнул, что подобными методами Украина не сможет обеспечить себе присоединение к Европейскому союзу.
Венгерский МИД призвал Зеленского прекратить угрозы и не подвергать риску энергетическую безопасность страны.
Глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш также напомнил, что Венгрия является ключевым поставщиком электроэнергии на Украину, намекнув на возможные ответные меры в случае продолжения «враждебных действий».