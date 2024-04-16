Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского конфликта

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине предложил четыре принципа урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной, сообщает ТАСС .

Как пишет китайское агентство Xinhua, лидеры двух стран в рамках встречи обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту.

Во-первых, китайский лидер предложил приоритетное внимание уделить поддержанию мира и стабильности, а также воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, следует прекратить подливать «масло в огонь».

В-третьих, Си Цзиньпин предложил создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, необходимо снизить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

Ранее Си Цзиньпин назвал главное условие для мирного саммита по Украине. По словам председателя КНР, его должна признать не только Украина, но и Россия.

Немецкая делегация во главе с Шольцем находится с визитом в Китае с 12 апреля. В делегацию ФРГ вошли министры, которые курируют вопросы сельского хозяйства, транспорта и окружающей среды, а также представители Siemens, BMW, Mercedes-Benz и других ведущих немецких компаний.