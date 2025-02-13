Швейцария решила расширить список санкций против России

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ, сообщает RT .

«Федеральный совет 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России», — сообщается на сайте Федерального совета страны.

Отмечается, что новые меры начинается действовать 13 февраля.

Каждые полгода Евросоюз пересматривает ограничительные меры в отношении России, которые уже включают 15 санкционных пакетов. Последний раз санкции продлили вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции для завершения конфликта на Украине.