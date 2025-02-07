Келлог: Трамп готов ужесточить санкции против РФ для завершения конфликта

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции для завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Об этом пишет издание New York Post.

Как отметил политик, усиление санкционного давления на Россию вполне возможно.

«Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние (касающиеся добычи нефти и экспорта)», — сказал Келлог.

Ранее спецпосланник заявил, что план по урегулированию украинского конфликта он не представит на будущей неделе, а еще добавил, что это может сделать только лидер США.