Швейцария раскрыла бюджет конференции по Украине

Расходы на проведение украинского саммита в Швейцарии превысят 11 млн долларов

Расходы на проведение украинского саммита в Швейцарии могут составить от 11 до 16 млн долларов, пишет ТАСС .

Бюджет планируется потратить на безопасность проведения конференции, указано в сообщении агентства со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Власти страны уточнили, что иностранные делегации самостоятельно оплачивают все издержки по пребыванию в Конфедерации.

Конференция пройдет 15–16 июня в городе Бюргеншток. Ожидается участие представителей около 160 стран. Россию на встречу не пригласили. От участия в мероприятии отказались ряд государств, в том числе, и Китай.