Reuters: КНР не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине

Китайские власти уведомили руководство других государств, что не поедут в Швейцарию на конференцию по Украине из-за отсутствия там РФ, сообщает «Царьград» .

По данным Reuters, в Пекине сказали, что мероприятие не отвечает условиям из-за отсутствия представителей России.

Конференцию по Украине планируется провести 15-16 июня в Бюргенштоке. Нейтральное правительство страны планировало участие в мероприятии большого числа государств. Приглашения были отправлены в 160 стран, но не в РФ, которая является одной из сторон конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международная конференция по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием Москвы и Киева может стать реальностью при продолжении усилий Пекина.