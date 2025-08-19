сегодня в 15:26

Швейцария предоставит Путину иммунитет на время саммита с Зеленским

Швейцария готова выступить в качестве переговорной площадки для президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. На время проведения саммита глава России якобы получит «иммунитет от судебного преследования», рассказал министр иностранных дел европейской страны Инъяцио Кассис, сообщает РБК .

Швейцария соблюдает требования Международного уголовного суда. В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Россия не ратифицировала Римский статут. Решение этого суда в РФ ничтожно.

Отмечается, что Путин получит иммунитет при посещении Швейцарии, если приедет на мирную конференцию, а не по личным делам.

Ранее сообщалось, что президенты России и Украины могут встретиться в Венгрии. До этого французский лидер Эммануэль Макрон допустил, что саммит пройдет в швейцарской Женеве.