Reuters: Путин и Зеленский могут встретиться в Венгрии

По информации издания Reuters, президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский могут встретиться в Венгрии. Об этом стало известно от источника из администрации США, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что местом встречи президентов может стать Женева. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что российский и украинский главы могут провести переговоры уже в ближайшие две недели.

В понедельник президент США Дональд Трамп провел серию переговоров с Зеленским и лидерами ЕС, в ходе которых обсуждались гарантии безопасности для Украины и перспективы мирного урегулирования.

До этого американский лидер встретился с Путиным на Аляске в городе Анкоридж. Общение президентов в формате «3 на 3» длилось 2 часа 45 минут. Атмосферу переговоров оценили как доверительную и конструктивную.