Трамп предложил обсудить обмен территориями с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза заявил о необходимости обсудить возможность «обмена территориями» и учесть «линию соприкосновения», сообщает ТАСС .

«Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп пообещал, что если Украина заключит мирное соглашение с Россией, США обеспечат Киеву «хорошую защиту» и «высокий уровень безопасности».

Глава Белого дома выразил уверенность, что урегулирование украинского кризиса возможно, отметив «разумные шансы» на достижение договорённостей. По его словам, российский президент Владимир Путин также заинтересован в завершении конфликта. Трамп уточнил, что его цель — не просто прекращение огня, а долгосрочный мир, и работа над сделкой может продолжаться даже во время боевых действий.