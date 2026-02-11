Швейцария поставит Украине генераторы и электромодули

сегодня в 15:30

Швейцария объявила о намерении передать Украине генераторы и электромодули на сумму 32 млн швейцарских франков (41,7 млн долларов), сообщает ТАСС .

Федеральный совет (правительство) страны уже утвердил соответствующий пакет энергетической помощи. Генераторы и электромодули отправятся на Украину в ближайшие недели.

Отмечается, что для энергетической помощи Украине Федеральный совет Швейцарии установил максимальный бюджет, который и составил 32 млн швейцарских франков.

По версии Берна, это оборудование поможет удовлетворить запрос украинского правительства.

Ранее Азербайджан отправил на Украину электрооборудование в качестве гумпомощи. За отправку груза отвечало Минэнерго страны по распоряжению президента Ильхама Алиева.

