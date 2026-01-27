сегодня в 17:47

Баку снова отправил на Украину электрооборудование в качестве гумпомощи

Украина получит от Азербайджана в качестве гуманитарной помощи еще одну партию электрооборудования, сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж .

Баку направил на Украину гумпомощь на фоне кризиса в энергосистеме страны. За отправку груза отвечало Минэнерго Азербайджана по распоряжению президента Ильхама Алиева.

20 января Баку уже отправлял на Украину электрооборудование. Тогда Киев получил 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. м кабелей и проводов общей стоимостью 1 млн долларов.

Всего Азербайджан уже оказал Украине гумпомощь в размере 45 млн долларов.

Ранее стало известно, что в Киеве, переживающем глубокий энергетический кризис, местные жители вынуждены искать нетрадиционные способы обогрева. Они греются у костров из выброшенных елок.

