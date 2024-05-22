Швейцария ограничит воздушное пространство во время форума по Украине

Швейцарское правительство приняло решение ограничить использование воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с проведением 15–16 июня конференции по Украине. Для обеспечения безопасности задействуют около 4 тыс. военных, сообщает ТАСС .

«Ограничения в воздушном пространстве будут действовать с 08:00 13 июня до 20:00 17 июня по местному времени, они коснутся зоны с центром в Бюргенштоке», — говорится в сообщении.

На помощь властям Нидвальдена с целью обеспечения безопасности будут направлены почти 4 тыс. военнослужащих. Они будут охранять объекты, а также отвечать за выполнение задач по наблюдению, разведке и логистике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конференция в Швейцарии по украинскому вопросу собирается в первую очередь для давления на Россию. Он подчеркнул, что затем будут технические решения и план, который передадут и представят на разных площадках России.