Швейцария готова стать принимающей стороной в переговорах Путина и Зеленского

Швейцария может предоставить площадку для проведения встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Она готова быть как принимающей стороной, так и посредником в переговорах, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве отметили, что Швейцария одобряет усилия по организации встречи Зеленского и Путина. Также ей приятно, что некоторые страны рекомендуют провести эти переговоры в Женеве.

Страна готова организовать встречу, если стороны попросят ее об этом. Также она может оказать услуги посредника в проведении дискуссий и встреч.

Ранее министр иностранных дел европейской страны Инъяцио Кассис заявил, что Швейцария предоставит Путину иммунитет «от судебного преследования» на время саммита с Зеленским.