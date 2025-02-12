Шольц выступил против наращивания вооружений

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европы прекратить гонку вооружений, только после окончания украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Глава немецкого кабмина считает, что в будущем необходимо вернуть контроль над вооружениями в Европе. Это необходимо для безопасности, отметил канцлер.

Однако, это вопрос сейчас не актуален, так как Украине необходимо оказывать военную помощь, сказал Шольц.

Ранее политик вновь выразил позицию по недопущению поставок дальнобойного оружия ВСУ.