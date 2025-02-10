Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не следует поставлять на Украину оружие, способное наносить удары вглубь территории России, сообщает ТАСС .

В ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем он подчеркнул, что считает это неправильным.

«Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», — отметил Шольц.

Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров сообщил, что разногласия между новой администрацией Соединенных Штатов Америки и правительством ФРГ существуют. Кто займет пост канцлера после Ольфа Шольца, пока неизвестно, но факт в том, что нынешний канцлер — «сбитый летчик».