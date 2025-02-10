Шольц: Германии не следует поставлять Киеву оружие для ударов вглубь РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не следует поставлять на Украину оружие, способное наносить удары вглубь территории России, сообщает ТАСС.
В ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем он подчеркнул, что считает это неправильным.
«Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», — отметил Шольц.
Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров сообщил, что разногласия между новой администрацией Соединенных Штатов Америки и правительством ФРГ существуют. Кто займет пост канцлера после Ольфа Шольца, пока неизвестно, но факт в том, что нынешний канцлер — «сбитый летчик».