Разногласия между новой администрацией Соединенных Штатов Америки и правительством ФРГ существуют. Кто займет пост канцлера после Ольфа Шольца, пока неизвестно, но факт в том, что нынешний канцлер — «сбитый летчик». Об этом РИАМО сообщил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее Олаф Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа о том, что Штаты готовы инвестировать в добычу редкоземельных металлов на Украине. Трамп подчеркнул, что Украине дают миллиарды долларов и оборудование. Шольц заявил в свою очередь, что было бы очень эгоистично использовать ресурсы Украины, чтобы финансировать оборонную поддержку.

«Действительно разногласия между новой администрацией Соединенных Штатов Америки и правительством ФРГ существуют. Эти противоречия связаны с решением — пусть и негласным, но, тем не менее, подтверждаемым практикой — о проведении ускоренной деиндустриализации Германии как наиболее развитой страны в Евросоюзе. Естественно это делается для того, чтобы США получили гарантированный рынок сбыта, в первую очередь своих энергоносителей. Эти противоречия не будут разрешены ни при нынешнем канцлере, ни при его преемнике. Кто займет этот пост, пока неизвестно, но сам Шольц — уже „сбитый летчик“», — сказал Сипров.

Выборы в Германии

Сипров добавил, что после 23 февраля, то есть после выборов в бундестаг, Шольц превратится в обычного функционера. Возможно, не рядового, а одного из ведущих. Пока прогнозируется, что СДПГ займет третье место, хотя возможно социал-демократы не смогут получить и его.

«Сейчас американцы активно работают с партией „Альтернатива для Германии“, в частности, с ее лидером Алис Вайдель. Уже проводились консультации с (американским миллиардером — ред.) Илоном Маском. Вполне возможно, что АдГ, которая, по официальным немецким рейтингам, буквально дышит в спину коалиции ХДС/ХСС, выйдет на первое место. Однако вопрос о том, станет ли Вайдель канцлером, пока остается открытым. Шансы ее оппонентов остаются примерно равными», — отметил политолог.

Сипров пояснил, что, таким образом, США будут решать вопросы участия Германии в украинском конфликте и объемов ее помощи Украине уже либо с Алис Вайдель, либо с лидером «Христианского демократического союза» (ХДС) Фридрихом Мерцем. Олаф Шольц для них — уже отработанный материал.

«Кроме того, возможности Германии оказывать военную помощь Украине сокращаются. Это связано прежде всего с процессами деиндустриализации немецкой экономики. Как только закончатся последние запасы танков Leopard, как только исчерпается германская бронетехника (за исключением той, что полагается иметь в штатных подразделениях Бундесвера), военная помощь Украине прекратится. Большая часть ресурсов уже была передана, и именно это стало одной из причин конфликта Шольца с прежней администрацией США», — рассказал эксперт.

Он заключил, что для новой администрации Шольц уже не представляет интереса. Рассматривать его как серьезного игрока не имеет смысла. Через две с половиной недели его уже не будет.