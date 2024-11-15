сегодня в 17:06

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Это первая беседа двух лидеров почти за 2 года, сообщает немецкая газета Süddeutschen Zeitung .

Шольц неоднократно заявлял, что готов говорить с Путиным ради окончания конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что 15 ноября немецкий канцлер готовится созвониться с российским лидером. Американское издание отмечало, что Путин и Шольц проведут разговор «в критический для Украины момент, когда страна готовится к третьей зиме».

Ранее газета The Washington Post сообщала, что европейские союзники Киева уже не считают «маргинальной» идею переговоров, при которых Украина пойдет на территориальные уступки.