Шольц исключил отправку немецких военных на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что немецких военных не будут отправлять на Украину, также рано спекулировать на тему присутствия в стране миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС .

«Сейчас не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации», — сказал Шольц.

В начале декабря немецкий лидер прибыл в Киев и объявил о крупном пакете военной помощи Украине. ФРГ будет помогать ВСУ оружием и военной техникой.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности страны направить военные силы для обеспечения мира. По ее словам, немецкие войска могут быть отправлены при достижении соглашения о прекращении боевых действий.