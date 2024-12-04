Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что немецких военных не будут отправлять на Украину, также рано спекулировать на тему присутствия в стране миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации», — сказал Шольц.
В начале декабря немецкий лидер прибыл в Киев и объявил о крупном пакете военной помощи Украине. ФРГ будет помогать ВСУ оружием и военной техникой.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности страны направить военные силы для обеспечения мира. По ее словам, немецкие войска могут быть отправлены при достижении соглашения о прекращении боевых действий.