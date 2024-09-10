Шойгу: Россия потеряла бы суверенитет при вступлении в ЕС в 90-х годах

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия потеряла бы свой суверенитет и растратила ресурсы, если бы вступила в Евросоюз в 90-х годах, сообщает ТАСС .

«Сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены», — заявил Шойгу в эфире канала «Россия 24».

Он также прокомментировал наступление ВСУ в Курской области. По словам секретаря Совбеза РФ, операция в Курске должна была отвлечь Россию от Донбасса, но план Киева провалился.

Ранее Шойгу сказал, что Киев обманул сам себя, когда в 2022 году отказался урегулировать ситуацию на Украине. В итоге ВСУ понесли многочисленные потери и страна потеряла контроль над значительной территорией.