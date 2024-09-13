Шесть сотрудников британского посольства изгнаны из РФ по требованию ФСБ

У шестерых работников московского посольства Великобритании отобрали аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

В Федеральной службе безопасности считают, что дипломаты занимались в России разведывательно-подрывной работой. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании стал специальной службой, задача сотрудников которого — привести Россию к поражению.

В ФСБ отметили, что служба будет добиваться запрещения въезда в РФ всех дипломатов из Соединенного Королевства, которые занимаются в стране разведкой. Федеральной службе безопасности также удалось захватить документы, которые подтверждают причастность Лондона к координации эскалации международной военно-политической обстановки.

Ранее в Крыму задержали агента украинских спецслужб. Он передавал сведения о российских войсках.