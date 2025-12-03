сегодня в 08:46

Шеф Пентагона Хегсет сказал, что хотел бы поужинать с Путиным

Американский министр обороны Пит Хегсет поделился мыслями об идеальной компании для совместного ужина. Он считает, что для этого подойдут президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский, сообщает RT .

«Посмотрим, что получится. Это был бы ужин за мир», — заявил Пит Хегсет в интервью журналистке Кэйти Миллер.

По его словам, в меню такого ужина обязательно должен быть салат с так называемой русской заправкой — пикантным соусом на основе кетчупа и майонеза.

Ранее СМИ писали, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл рассматривается как вероятный преемник Пита Хегсета на посту главы Пентагона.

