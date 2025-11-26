Дэниел Дрисколл может сменить сменить Хегсета в Пентагоне

Министр армии США Дэниел Дрисколл может возглавить Пентагон
Политика

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл рассматривается как вероятный преемник Пита Хегсета на посту главы Пентагона, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, необычно активное участие Дрисколла в дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта возродило дискуссии о его возможном назначении, которые негласно ведутся в американской администрации уже несколько месяцев.

Особое доверие президента США Дональда Трампа к Дрисколлу проявляется в регулярных консультациях по вопросам украинского кризиса и неформальном прозвище «ответственный за дроны», отражающем его роль в развитии беспилотных технологий ВС США.

На прошлой неделе Дрисколл провел конфиденциальные встречи с российскими представителями в Абу-Даби, что Пентагон официально подтвердил, одновременно в эмиратах находилась и украинская делегация.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.