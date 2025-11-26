Дэниел Дрисколл может сменить сменить Хегсета в Пентагоне

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл рассматривается как вероятный преемник Пита Хегсета на посту главы Пентагона, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, необычно активное участие Дрисколла в дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта возродило дискуссии о его возможном назначении, которые негласно ведутся в американской администрации уже несколько месяцев.

Особое доверие президента США Дональда Трампа к Дрисколлу проявляется в регулярных консультациях по вопросам украинского кризиса и неформальном прозвище «ответственный за дроны», отражающем его роль в развитии беспилотных технологий ВС США.

На прошлой неделе Дрисколл провел конфиденциальные встречи с российскими представителями в Абу-Даби, что Пентагон официально подтвердил, одновременно в эмиратах находилась и украинская делегация.

