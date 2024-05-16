Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма

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Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на полуострове

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ РФ за предотвращение теракта и защиту полуострова от теракта. Он отметил профессионализм правоохранительных органов.

Аксенов напомнил, что в Крыму предотвратили теракт на железной дороге. ФСБ задержала граждан, которых завербовали украинские спецслужбы.

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики», — написал Аксенов в Telegram-канале.

В ЦОС ФСБ РФ заявили, что подготовкой теракта занимались гражданин 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения. Они фотографировали места проживания российских военных, их позиции и места размещения средств ПВО. Пару задержали в момент закладки взрывчатки под железнодорожное полотно.