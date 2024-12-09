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Пушков: взорванный Ближний Восток приведет к взрыву западного мира

События на Ближнем Востоке приведут к взрыву западного мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Взорванный Ближний Восток в итоге приведет к взрыву традиционного западного мира, прежде всего в Европе», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что похожие события происходили в Ливии в 2011 году, когда на Западе бурно приветствовали «уничтожение большой и важной страны».

Ранее президент Сирии Башар Асад отказался от поста и получил политическое убежище в России на фоне захвата вооруженной оппозиции крупнейших городов страны.