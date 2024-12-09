Сенатор Пушков рассказал о будущем Запада
Пушков: взорванный Ближний Восток приведет к взрыву западного мира
События на Ближнем Востоке приведут к взрыву западного мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Взорванный Ближний Восток в итоге приведет к взрыву традиционного западного мира, прежде всего в Европе», — написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что похожие события происходили в Ливии в 2011 году, когда на Западе бурно приветствовали «уничтожение большой и важной страны».
Ранее президент Сирии Башар Асад отказался от поста и получил политическое убежище в России на фоне захвата вооруженной оппозиции крупнейших городов страны.