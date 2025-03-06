сегодня в 08:14

Французский лидер Эммануэль Макрон в своем последнем выступлении пытался найти объяснение проблем страны только во внешних причинах, сообщил зампред Совфеда Константин Косачев.

Ранее Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Поэтому он планирует усилить армию.

По словам сенатора, ошибочность анализа президента Франции приводит его к роковым ошибкам в планировании.

«Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую „заведомую агрессивность“, Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — „русские идут!“» — уточнил Косачев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подобное поведение ведет пропасть.